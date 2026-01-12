Вынесены приговоры мародерам, действовавшим 8 октября 2023 года на территории фестиваля "Нова"

Мировой суд в Беэр-Шеве вынес приговоры жителям города Лирану Якубову, Нетанэлю Авиву и Озу (Хаю) Рухаму за проникновение на территорию фестиваля "Нова" и кражу имущества, оставленного бежавшими или принадлежавшего убитым.

Согласно обвинению, 8 октября 2023 года, на следующий день после теракта, в результате которого только на территории, где проходил фестиваль "Нова", были убиты как минимум 364 человека (347 гражданских и 17 полицейских), подсудимые приехали в закрытую военную зону, представившись жителями близлежащего мошава, после чего обыскивали площадку, вскрывали или пытались вскрывать автомобили и заброшенный караван и похитили, среди прочего, ноутбук, кредитные карты, удостоверения личности и другое имущество.

Все трое признаны виновными в незаконном проникновении на военный объект, воспрепятствовании полиции, взломе автомобиля с целью кражи, попытке взлома и краже. Рухам также был признан виновным в хранении наркотиков для личного употребления – запрещенные вещества были обнаружены при обыске у него дома.

Якубов приговорен к 36 месяцам тюрьмы, Авив – к 38 месяцам, Рухам – к 40 месяцам лишения свободы; всем троим назначено условное наказание и штраф по 18 тысяч шекелей каждому. В приговоре подчеркнуто, что речь идет не просто о преступлениях против собственности, а о "внутреннем мародерстве" на фоне национальной трагедии, которое оскорбляет память погибших и подрывает базовую общественную солидарность.