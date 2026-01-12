Полиция Израиля объявила Эйнхорна "беглым преступником"

Полиция впервые объявила, что Исраэль Эйнхорн, приближенный премьер-министра Биньямина Нетаниягу, является "беглым преступником". Представители полиции сообщили также, что издан ордер на арест Эйнхорна.

Полиция объявили о статусе Эйнхорна в просьбе, представленной в суд о продлении срока действия ограничительных условий, наложенных на Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В списке лиц, с которыми полиция предлагает запретить Уриху контактировать, упоминается и Исраэль Эйнхорн.

Напомним, что Исраэль Эйнхорн подозревается в причастности к делу о незаконной передаче секретных документов германскому изданию Bild, а также в связях с Катаром и преследовании Шломо Фильбера, в бытность того государственным свидетелем по "делу 4000".

"Исраэль Эйнхорн является подозреваемым в уголовных преступлениях, воздерживается от прибытия в Израиль и является беглым преступником", – говорится в документе, представленном полицией в суд.

Полиция также требует продлить запрет, наложенный на Уриха контактировать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, работать в канцелярии главы правительства, быть трудоустроенным в компании Perception, находящейся во владении Эйнхорна, и вступать в контакты с кем-либо из фигурантов дела об утечке секретных документов.