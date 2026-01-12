x
Ближний Восток

Глава МИД Ирана выразил готовность к диалогу с США, аятолла Хаменеи сравнил Трампа с фараоном

США
Иран
Оппозиция
время публикации: 12 января 2026 г., 12:37 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 12:40
Глава МИД Ирана выразил готовность к диалогу с США, аятолла Хаменеи сравнил Трампа с фараоном
Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская республика готова к переговорам с США, однако диалог должен быть честным и основанным на взаимоуважении. Ранее о том, что Иран заинтересован в переговорах, заявил президент США Дональд Трамп.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что ситуация в Иране находится под контролем, а также выступил с утверждением, что протестующие в Иране специально прибегли к насилию, чтобы дать Трампу повод для вмешательства. Участников беспорядков он назвал "террористами. "Исламская республика Иран не стремится к войне, но полностью к ней готова", – добавил он.

Пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи заявил, что линии связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми. "Диалог можно вести через специального представителя США или традиционных посредников, таких как Швейцария", – сказал чиновник.

Тем временем верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в социальной сети X карикатуру, на которой изображен разбитый саркофаг американского президента.

"Скажите этому надменному субъекту, судящему весь мир: тираны и зазнайки, такие как фараон, Нимрод, шах Реза, шах Мохаммад Реза и им подобные, были свергнуты, когда находились на вершине своей гордости. Так же свергнут и его", – написал иранский диктатор.

Обратим внимание: несмотря на то, что интернет в Иране отключен уже более трех суток, страница лидера страны продолжает работать.

Ближний Восток
