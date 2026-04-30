Финкомиссия Кнессета утвердила формат выплат компенсаций бизнесам за войну с Ираном

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям схему компенсаций бизнесам по итогам операции "Рычание льва". Итоговое голосование должно состояться на следующей неделе.

После длительного противостояния с министерством финансов депутаты добились снижения порога, дающего право на пособие по безработице для отправленных в неоплачиваемый отпуск, с десяти до пяти дней.

Помимо этого, комиссия одобрила закрепление в законодательстве постоянного механизма для оперативного запуска схемы компенсаций в кризисных ситуациях. "Спусковой крючок" механизма будет действовать в течение ближайших пяти лет. Этот шаг обеспечивает экономике существенную степень предсказуемости и позволяет государству реагировать быстро и незамедлительно в чрезвычайных обстоятельствах.

Схема компенсаций бизнесам предусматривает выплаты для предприятий с оборотом до 400 млн шекелей, столкнувшихся с падением оборота более чем на 25% (для отчитывающихся раз в два месяца – на 12,5%). Грант будет назначаться дифференцированно – в зависимости от масштаба ущерба – и включает возмещение расходов на зарплату и постоянных расходов. Малым предприятиям с оборотом до 300 тыс. шекелей будет выплачиваться фиксированный грант пропорционально степени падения оборота.

Для предприятий гостиничной отрасли базовым годом для расчета права на компенсацию и ее размера будет 2023-й, а не 2024-й.

Частные детские сады: смогут выбрать май-июнь (вместо марта-апреля) в качестве расчетного периода для определения права на компенсацию – по заявлению комиссии, это позволит также осуществлять возврат средств родителям.

Объем бюджета на компенсации НКО был удвоен с 20 до 40 млн шекелей.

Для предприятий "линии противостояния" налоговое управление оплатит муниципальный налог, который будет перечислен напрямую в местные советы, что избавит владельцев бизнеса от риска судебных претензий по задолженностям по "арноне".