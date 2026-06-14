Иран угрожает ударить по Израилю и прервать переговоры с США

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, координирующий переговоры с США, после израильского удара по командному центру "Хизбаллы" в Бейруте пригрозил прервать переговорный процесс.

"Сионистское вторжение в пригород Бейрута в очередной раз продемонстрировало, что Америка либо не хочет, либо не может соблюдать свои обязательства. Это старая игра в плохого и хорошего полицейских. В такой ситуации продолжать бессмысленно", – написал он.

Заместитель начальника оперативного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Мохаммад-Джафар заявил, что израильский удар по Бейруту не останется без ответа. По его словам, речь идет о новой сионистской провокации.

Ранее официальный представитель комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Резаи после израильского удара по командному центру "Хизбаллы" в Бейруте обратился к администрации США.

"Если вы заинтересованы в соглашении и достижении взаимопонимания, вы должны дрессировать сионистский режим. Если вы не подчините себе эту бешенную собаку, она цапнет вас за руку быстрее, чем высохнут чернила на подписи", – сообщил он.