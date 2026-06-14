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Израиль

Начальник Генштаба: "Мы готовимся к развитию событий и на других фронтах"

Ливан
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 14 июня 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 16:27
Начальник Генштаба: "Мы готовимся к развитию событий и на других фронтах"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в воскресенье, 14 июня, беседу с командирами дивизий и бригад Северного военного округа и выразил им признательность за достигнутые результаты, инициативу и решимость в последние недели.

"Мы внимательно следим за происходящим, сохраняя бдительность и высокий уровень готовности на всех направлениях. Нынешняя реальность чувствительна и сложна. Ливан для нас является главным направлением, но мы готовимся и к развитию событий на других фронтах", – заявил Замир.

По его словам, операция в районе Бофора имеет большое оперативное значение. Ее цель – усилить давление на "Хизбаллу" и лишить организацию подземной инфраструктуры, а также возможностей командования, управления и ведения огня, которые она создавала на протяжении многих лет.

Замир отметил, что обнаруженные наземные и подземные объекты свидетельствуют о значимости района Бофора и хребта Али-Тахер для "Хизбалл"". "Все деревни Южного Ливана превратились в разветвленную сеть террористической инфраструктуры", – подчеркнул глава Генштаба.

Эяль Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает действовать в Ливане наступательно, укреплять защиту населенных пунктов севера Израиля и наносить удары по "Хизбалле".

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