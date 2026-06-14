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Израиль

В деревне Арабэ грузовик насмерть сбил пешехода

ДТП
время публикации: 14 июня 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 16:38
В деревне Арабэ грузовик насмерть сбил пешехода
Пресс-служба МАДА

В деревне Арабэ грузовой автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что пешеход (мужчина примерно 52 лет) скончался от полученных травм на месте.

На месте аварии находятся сотрудники дорожной полиции, начато расследование.

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