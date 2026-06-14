"Аль-Арабия": ЦАХАЛ ликвидировал в Дахии Али аль-Хаджа, одного из командиров "Хизбаллы"

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа по бейрутскому кварталу Дахия убит один из командиров "Хизбаллы" Али аль-Хадж.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ осуществил точечные удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в бейрутском квартале Дахия. Согласно сообщению, целью удара стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки, из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении указали, что атака стала ответом на обстрел израильской территории.