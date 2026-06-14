Назначены дополнительные экзамены на "багрут" по физике и биологии
время публикации: 14 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 13:57
Министерство образования назначило дополнительную дату экзаменов на аттестат зрелости ("багрут") по физике и биологии после изменений в связи с войной. Изначально экзамены должны были состояться на прошлой неделе, однако были перенесены на текущую неделю из-за 17-часовой войны с Ираном.
Как отмечает Ynet, экзамены были перенесены на четверг, и у многих школьников эта дата совпала с ранее запланированными образовательными мероприятиями.
После многочисленных обращений школьников министерство образования приняло решение позволить старшеклассникам выбрать дополнительную дату сдачи экзаменов – 29 июня.