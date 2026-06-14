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Ближний Восток

Reuters: в рамках соглашения Иран обязуется отказаться от разработки ядерного оружия

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 14 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:00
Reuters: в рамках соглашения Иран обязуется отказаться от разработки ядерного оружия
AP Photo/Vahid Salemi

Высокопоставленный представитель Ирана сообщил агентству Reuters, что в рамках соглашения о намерениях официальный Тегеран согласился отказаться от создания ядерного оружия и снизить концентрацию обогащенного урана.

Он подчеркнул: пока не будет подписано окончательное соглашение, Иран будет придерживаться статус-кво в ядерной сфере, а именно – отказаться от обогащения урана и расширения ядерных объектов. США обязались в течение переходного периода не вводить новых санкций.

По его словам, США отменят запрет на экспорт иранской нефти, Иран снимет блокаду Ормузского пролива, а США – блокаду иранского побережья. Он также заявил, что администрация Дональда Трампа согласилась освободить 25 миллиардов долларов из замороженных иранских средств.

Ближний Восток
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