Reuters: в рамках соглашения Иран обязуется отказаться от разработки ядерного оружия

Высокопоставленный представитель Ирана сообщил агентству Reuters, что в рамках соглашения о намерениях официальный Тегеран согласился отказаться от создания ядерного оружия и снизить концентрацию обогащенного урана.

Он подчеркнул: пока не будет подписано окончательное соглашение, Иран будет придерживаться статус-кво в ядерной сфере, а именно – отказаться от обогащения урана и расширения ядерных объектов. США обязались в течение переходного периода не вводить новых санкций.

По его словам, США отменят запрет на экспорт иранской нефти, Иран снимет блокаду Ормузского пролива, а США – блокаду иранского побережья. Он также заявил, что администрация Дональда Трампа согласилась освободить 25 миллиардов долларов из замороженных иранских средств.