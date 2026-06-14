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Ближний Восток

СМИ: попытка точечной ликвидации, в Дахии атаковано пятиэтажное здание

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:02 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:02
СМИ: попытка точечной ликвидации, в Дахии атаковано пятиэтажное здание
AP Photo/Hussein Malla

Ливанский телеканал "Аль Маядин", аффелированный с "Хизбаллой" опубликовал подробности удара, нанесенного ЦАХАЛом по кварталу Дахия в пригородах Бейрута.

Согласно опубликованной информации, атаке подверглось пятиэтажное здание. В результате удара есть пострадавшие.

Телеканал "Аль Джазира" сообщает, что речь идет о попытке ликвидации высокопоставленного боевика "Хизбаллы".

Ближний Восток
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