15 февраля 2026
Ближний Восток

Заместитель главы МИД Ирана: "Мы готовы к компромиссу по ядерной программе"

США
Иран
время публикации: 15 февраля 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 10:36

17 февраля в Женеве должен пройти новый раунд американо-иранских переговоров. Они проходят на фоне расширения военного присутствия США в регионе и сообщений о подготовке к длительной войне против Ирана.

Накануне возобновления переговоров заместитель министра иностранных дел Исламской республики Маджид Тахт-Раванчи заявил в интервью телеканалу BBC, что Иран готов к компромиссам. "Однако мяч на стороне США, американцы должны показать, что они всерьез стремятся к соглашению", – отметил он.

По его словам, Иран готов снизить концентрацию урана, обогащенного до 60%. "Мы готовы обсуждать и другие вопросы, касающиеся ядерной программы, при условии, что США проявят готовность к диалогу об отмене санкций", – сказал он.

При этом иранский чиновник заявил, что американцы отказались от требования полностью отказаться от обогащения урана, а также вновь заявил, что Тегеран не намерен обсуждать свою ракетную программу. Отметим, что на днях президент США Дональд Трамп вновь потребовал от Ирана отказа от обогащения урана.

