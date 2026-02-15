В Бразилии пропал израильский турист

28-летний израильский турист Арэль Алон пропал в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. По данным сообщества "Хаверим Мехальцим", связь с ним была потеряна накануне вечером, предположительно около 20:00.

Согласно опубликованной информации, Арэль проживал в Hotel Malaga в Рио-де-Жанейро, однако есть основания полагать, что он также мог направиться в район Санта-Тереза. Сообщается, что у него были похищены мобильный телефон и кошелек, и в момент исчезновения он находился без документов и средств связи. В публикации также указывается вероятность того, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Волонтеры призывают израильтян, находящихся в Бразилии, проверять больницы, районы возможного пребывания и передавать любую информацию о его местонахождении. Подчеркивается, что помощь требуется только от тех, кто уже находится в городе и готов участвовать в поисках. Связь координируется с местной израильской общиной и "Байт Хабадом", а также поддерживается контакт с посольством Израиля.