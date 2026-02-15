x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 10:57
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Бразилии пропал израильский турист

время публикации: 15 февраля 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 10:25
В Бразилии пропал израильский турист
AP Photo/Mateus Bruxel, Agência RBS

28-летний израильский турист Арэль Алон пропал в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. По данным сообщества "Хаверим Мехальцим", связь с ним была потеряна накануне вечером, предположительно около 20:00.

Согласно опубликованной информации, Арэль проживал в Hotel Malaga в Рио-де-Жанейро, однако есть основания полагать, что он также мог направиться в район Санта-Тереза. Сообщается, что у него были похищены мобильный телефон и кошелек, и в момент исчезновения он находился без документов и средств связи. В публикации также указывается вероятность того, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Волонтеры призывают израильтян, находящихся в Бразилии, проверять больницы, районы возможного пребывания и передавать любую информацию о его местонахождении. Подчеркивается, что помощь требуется только от тех, кто уже находится в городе и готов участвовать в поисках. Связь координируется с местной израильской общиной и "Байт Хабадом", а также поддерживается контакт с посольством Израиля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 13 февраля 2026

Рио готовится к карнавалу: становится всё жарче. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 08 февраля 2026

Предкарнавальный разогрев в Рио: уличные шоу и благословение Самбодрома. Фоторепортаж