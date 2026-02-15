Верховный суд оправдал "Рами Леви": "Не каждый рекламный слоган является обещанием"

Верховный суд отклонил представительский иск о введении потребителей в заблуждение, поданный против розничной сети "Рами Леви Шивук а-Шикма", в части, касающейся рекламного слогана "Больше качества за меньшую цену".

Судьи постановили, что данный слоган является очевидным маркетинговым преувеличением с целью привлечения внимания, и что разумный человек не будет рассматривать его как конкретное юридически обязывающее обещание.

В то же время суд разрешил продолжать рассмотрение иска в связи с указанием "Рами Леви" в качестве производителя отдельных товаров, хотя речь идет только об использовании бренда, тогда как реальный производитель товара не указывается.