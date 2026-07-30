Nour News: две ракеты взорвались на базе, где дислоцируются американские солдаты
время публикации: 30 июля 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 09:03
Nour News: две ракеты взорвались на базе, где дислоцируются американские солдаты
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Иранское агентство Nour News утверждает, что имело место прямое попадание двух ракет по расположенной в Иордании военной базе, на которой дислоцируются американские военнослужащие. Другие СМИ эту информацию на данном этапе не подтверждают.
Ранее командовании вооруженных сил Иордании сообщило об успешном перехвате пяти выпущенных с иранской территории ракет. "Военнослужащие действовали профессионально и эффективно, мы готовы ответить на любую угрозу", – говорится в заявлении.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 июля 2026