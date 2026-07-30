Возле Кабула мотоциклист столкнулся с машиной, он в критическом состоянии

Мотоциклист в возрасте около 20 лет получил крайне тяжелые травмы в результате ДТП на шоссе 7935 неподалеку от деревни Кабул. По сообщению "Маген Давид Адом", мотоциклист врезался в легковой автомобиль.

Пострадавший к моменту приезда медиков лежал на дороге без сознания, у него были множественные крайне тяжелые травмы. В критическом состоянии он был эвакуирован в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии.