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Израиль

Возле Кабула мотоциклист столкнулся с машиной, он в критическом состоянии

МАДА
ДТП
время публикации: 30 июля 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 20:50
Возле Кабула мотоциклист столкнулся с машиной, он в критическом состоянии
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Возле Кабула мотоциклист столкнулся с машиной, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мотоциклист в возрасте около 20 лет получил крайне тяжелые травмы в результате ДТП на шоссе 7935 неподалеку от деревни Кабул. По сообщению "Маген Давид Адом", мотоциклист врезался в легковой автомобиль.

Пострадавший к моменту приезда медиков лежал на дороге без сознания, у него были множественные крайне тяжелые травмы. В критическом состоянии он был эвакуирован в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии.

Израиль
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