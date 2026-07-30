Возле Кабула мотоциклист столкнулся с машиной, он в критическом состоянии
время публикации: 30 июля 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 20:50
Возле Кабула мотоциклист столкнулся с машиной, он в критическом состоянии
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Мотоциклист в возрасте около 20 лет получил крайне тяжелые травмы в результате ДТП на шоссе 7935 неподалеку от деревни Кабул. По сообщению "Маген Давид Адом", мотоциклист врезался в легковой автомобиль.
Пострадавший к моменту приезда медиков лежал на дороге без сознания, у него были множественные крайне тяжелые травмы. В критическом состоянии он был эвакуирован в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии.