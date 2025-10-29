x
29 октября 2025
29 октября 2025
Экономика

ФРС второй раз подряд снизила учетную ставку в США

время публикации: 29 октября 2025 г., 22:30
ФРС второй раз подряд снизила учетную ставку в США
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил о снижении учетной ставки в США на 0,25% до 4% в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Решение было принято на фоне роста индекса цен на 0,3% при прогнозе в 0,4%, и замедлении инфляции до 3%. Базовая инфляция, без учета электроэнергии и продуктов питания, также снизилась до 3%.

Данное решение повышает шансы на снижение учетной ставки и Банком Израиля, следующее заседание которого по учетной ставке состоится в конце ноября.

