Подписано соглашение о развитии города Кирьят-Гат

Вечером 29 октября в Кирьят-Гате состоялась церемония подписания зонтичного соглашения – масштабного проекта развития города, включающего строительство 21000 новых единиц жилья.

Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары, спикера Кнессета Амира Оханы, министра строительства Хаима Каца и других министров, а также мэра города Кфира Свисы.

В рамках проекта планируется построить около 21000 новых жилых единиц, 700000 кв.м коммерческих и офисных площадей, образовательные и общественные учреждения, а также обширные зеленые зоны, которые будут напрямую соединены со старой частью города. Программа включает новую транспортную инфраструктуру: расширение шоссе №35, подключение к развязке Intel, строительство пяти мостов через железнодорожные пути и расширение железнодорожной станции "Кармей Гат". Кроме того, планируется создание зеленого парка вдоль ручья Лахиш и у холма Тель-Арани. Параллельно будет построено беспрецедентное количество образовательных и общественных объектов: сотни классов, детские сады, спортивные залы и молодежные центры.

Общая стоимость проекта оценивается более чем в 5 миллиардов шекелей.