Экономика

Трамп: пошлины на импорт из Китая в США будут снижены с 57% до 47%

Импорт и экспорт
США
Дональд Трамп
Китай
время публикации: 30 октября 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 08:00
Трамп: пошлины на импорт из Китая в США будут снижены с 57% до 47%
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином пошлины на импорт из Китая будут снижены с 57% до 47%. Переговоры прошли в Южной Корее и длились около полутора часов, отмечает Reuters.

По словам Трампа, в обмен Пекин возобновит крупные закупки американской сои, сохранит стабильные поставки редкоземельных элементов и связанных материалов (оксиды, металлы, магниты NdFeB) в США, не вводя новых экспортных ограничений. Кроме того, Пекин обязался расширить контроль над прекурсорами и оборудованием, усилить проверки экспортеров и почтовых отправлений, а также активизировать совместные операции и обмен данными с США против цепочек нелегальных поставок фентанила.

Вопросы по высокотехнологичному экспорту и полупроводникам останутся в повестке последующих контактов.

Трамп дал высокую оценку достигнутым договоренностям.

