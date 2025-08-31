x
31 августа 2025
Экономика

Достигнуто соглашение по представительскому иску онлайн-покупателей к "Суперфарму"

Потребление
время публикации: 31 августа 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 08:39
Достигнуто соглашение по представительскому иску онлайн-покупателей к "Суперфарму"
Flash90. Фото: М.Шай

Тель-авивский мировой суд одобрил компромиссное соглашение, которое было достигнуто по представительскому иску, поданному еще летом 2023 года против торговой сети "Суперфарм". Об этом сообщает издание "Калькалист".

Покупатели, представленные адвокатами Моше Бен Дрором и Йиноном Хими, утверждали, что сеть не выполнила своих обязательств, касавшихся сроков доставки товаров, приобретенных в онлайн-магазине. Во многих случаях уплатившим за доставку клиентам приходилось забирать покупку в ближайшем отделении сети.

Сеть утверждала, что политика доставки была изменена еще в апреле 2023 года, а также, что иск касается менее чем 1% всех интернет-покупок.

В результате компромисса была достигнута договоренность, что сеть пожертвует товары на сумму 1,6 миллиона шекелей военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, служащим в Газе и на северной границе, а также жителям эвакуированных населенных пунктов.

В течение ближайшего года покупателям онлайн-магазина, приобретающим товары на сумму более 300 шекелей, будет предоставлена скидка в размере 10 шекелей. На эти цели выделено 700000 евро. Если сумма не будет использована полностью, оставшиеся средства пойдут на финансирование первого пункта.

