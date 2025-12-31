Опекунам разрешат выполнять банковские операции по цифровым каналам

Комиссия Кнессета по конституции и праву утвердила к итоговому чтению поправку 24 к Закону о дееспособности и опеке (управление платежным счетом опекуном или доверенным лицом).

Поправка призвана предоставить опекунам и держателям постоянной доверенности право на выполнение банковских и иных финансовых операций по цифровым каналам, без обязательной необходимости являться в банковское отделение для выполнения каждой операции.

Поправка устанавливает, что поставщик платежных услуг не вправе отказать в предоставлении услуг и не вправе устанавливать необоснованные условия лишь на том основании, что заявитель является опекуном или держателем постоянной доверенности, и что недопустимо вводить тотальный запрет для опекунов и доверенных лиц на совершение операций или получение указанных услуг.