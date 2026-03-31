КСИР обещал отвечать на ликвидацию руководства ударами по 18 американским корпорациям

Корпус стражей исламской революции опубликовал угрозу атаковать американские корпорации в ответ на ликвидацию иранского военного и политического руководства.

В опубликованном предупреждении говорится, что начиная с 20:00 по тегеранскому времени в среду, 1 апреля, «за каждое убийство будет уничтожена одна американская компания».

Согласно КСИР, компании в сфере информационных и коммуникационных технологий и искусственного интеллекта играют ключевую роль в планировании и проведении "таких операций", что делает их "«законными целями».

В список КСИР включены: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JPMorgan, Tesla, General Electric, Spire Solutions, G42 и Boeing.