31 марта 2026
31 марта 2026
последняя новость: 22:19
31 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
КСИР обещал отвечать на ликвидацию руководства ударами по 18 американским корпорациям

время публикации: 31 марта 2026 г., 22:07 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 22:07
AP Photo/Gene J. Puskar
AP Photo/Gene J. Puskar

Корпус стражей исламской революции опубликовал угрозу атаковать американские корпорации в ответ на ликвидацию иранского военного и политического руководства.

В опубликованном предупреждении говорится, что начиная с 20:00 по тегеранскому времени в среду, 1 апреля, «за каждое убийство будет уничтожена одна американская компания».

Согласно КСИР, компании в сфере информационных и коммуникационных технологий и искусственного интеллекта играют ключевую роль в планировании и проведении "таких операций", что делает их "«законными целями».

В список КСИР включены: Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JPMorgan, Tesla, General Electric, Spire Solutions, G42 и Boeing.

