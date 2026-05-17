Дата выборов в Кнессет: предложения, интересы и угрозы

Закон о роспуске Кнессета будет вынесен на голосование в предварительном чтении 20 мая. Однако законопроект представлен коалицией без даты, в которую коалиция намерена провести выборы.

Это означает, что коалиция пока не определила дату предстоящего голосования в Кнессет 26-го созыва.

Согласно действующему в Израиле законодательству, с момента утверждения закона о роспуске Кнессета должны пройти не менее 90 дней, но не более пяти месяцев – до проведения выборов. По решению президентского совета парламента, если выборы состоятся в срок, Кнессет должен быть распущен не позднее 16 июля.

В настоящий момент продолжается дискуссия между "Ликудом" и ультраортодоксальными партиями о дате выборов. В ШАС и "Яадут а-Тора" требуют проведения выборов 1 сентября, однако заявляют, что готовы пойти на компромисс и назначить выборы на 8 сентября. Ультраортодоксы заинтересованы в проведении выборов перед праздником Рош а-Шана, так как рассчитывают на максимальную явку на избирательные участки.

В "Яадут а-Тора" требуют от Нетаниягу согласиться на удобную им дату выборов в качестве "компенсации" за непринятие закона о призыве. "Если "Ликуд" не пойдет нам навстречу, мы назначим выборы на 6 октября – это тоже вторник", – заявляют в "Яадут а-Тора". 6 октября – за день до церемоний памяти жертв бойни в Симхат Тора 2023 года – на эту дату не согласны в "Ликуде".

В окружении Нетаниягу со своей стороны не называют предпочтительную, с их точки зрения, дату. Судя по всему, это связано с ожиданием развития событий в Иране. Однако в политических кругах полагают, что Нетаниягу постарается провести выборы как можно позднее, то есть, в изначальный срок – 27 октября.

Одновременно продолжаются попытки возобновить переговоры между коалицией и ультраортодоксальными партиями об утверждении закона о призыве. Ультраортодоксальные СМИ сообщают, что в ШАС готовы не голосовать за закон о роспуске Кнессета, если будет достигнут прогресс на переговорах. В партии ШАС называют эти публикации не имеющими отношения к реальности.