последняя новость: 13:11
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
17 мая 2026
Ближний Восток

В МУС впервые подан иск против ХАМАСа за преступления в отношении палестинцев

время публикации: 17 мая 2026 г., 11:44 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 11:50
AP Photo/Peter Dejong

В Международный уголовный суд впервые в истории подан иск палестинского жителя сектора Газы против 14 лидеров террористической группировки ХАМАС в связи с преступлениями против палестинского народа, сообщает газета The Jerusalem Post.

Истец – житель сектора, потерявший в ходе военных действий жену, детей и других близких. В 40-страничном иске ответственность за это возлагается на лидеров ХАМАСа, и в частности, Иззаддина аль-Хадада (ликвидированного накануне), Халида Машаля, Хилиля аль-Хайю, Мусу Абу Марзука, Рази Хамада, Иззата аль-Ришка и других.

Речь идет о таких преступлениях, как использование мирного населения в качестве живого щита, целенаправленных обстрелах гражданских объектов, причинении сильных страданий, разрушение и присвоение собственности, мобилизация детей, внесудебные расправы, а также преступления против человечности, такие как убийства и пытки.

"Палестинский народ, в том числе наш клиент, имеет право на справедливость в связи с преступлениями, совершенными ХАМАСом при полной поддержке лидеров Ирана. Расследование этих преступлений – одна из целей существования этого суда и офиса прокурора", – заявил адвокат пострадавшего Эллиот Маллин.

