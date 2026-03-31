Минтруда не разрешил поставить иностранных рабочих за кассовые аппараты

время публикации: 31 марта 2026 г., 21:28 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 21:28
Yonatan Sindel/Flash90

Генеральный директор министерства труда и социального обеспечения Руби Шемеш заблокировал запрос представителей розничных сетей разрешить иностранным рабочим работать на кассах.

Владельцы розничных сетей просили разрешить ставить за кассовые аппараты иностранных рабочих, уже работающих в их магазинах, в связи с нехваткой рабочей силы из-за войны и с ростом объемов покупок в праздничный период.

По данным ЦСБ, в Израиле по состоянию на конец 2025 года, то есть до войны, не хватало около 2000 кассиров.

Министерство труда обосновало свой отказ риском ущемления интересов израильских работников. Представители министерства отметили, что уже сейчас встречаются случаи, когда сети сокращают смены местных сотрудников, и выразили опасение в связи с возможным предпочтением иностранных работников.

