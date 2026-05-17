Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль в Португалии
время публикации: 17 мая 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 11:28
В Портимане, Португалия, проходит первый этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
В индивидуальном многоборье израильтянка Даниэла Муниц завоевала серебряную медаль.
В групповом многоборье израильтянки завоевали бронзовую медаль.
Победили испанки. На втором месте сборная Германии.
В групповом многоборье участвовали 10 сборных.
