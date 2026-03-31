31 марта 2026
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
31 марта 2026
31 марта 2026
последняя новость: 14:45
31 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Глава бюджетного отдела минфина и глава Банка Израиля против субсидирования ипотек

время публикации: 31 марта 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 13:22
Глава бюджетного отдела минфина и глава Банка Израиля против субсидирования ипотек
Новый директор бюджетного отдела министерства финансов Махаран Фрозенфар опубликовал письмо, в котором выступил против продвигаемой правительством программы субсидирования ипотеки для пострадавших от роста процентных ставок.

По словам Фрозенфара, "законопроект порождает многочисленные профессиональные затруднения, в том числе произвольное определение критериев права на компенсацию, которое отдаёт предпочтение владельцам недвижимости, чей располагаемый доход в указанные годы не пострадал, а также ущемление интересов других категорий заёмщиков, чьи нужды остаются без ответа".

Фрозенфар также указал на отсутствие источников финансирования данной инициативы в недавно утвержденном госбюджете.

Глава Банка Израиля Амир Ярон также выступил с резкой критикой данной инициативы, указав, что речь идет о программе, которая "передаст деньги тем, кто накопил состояние, а не тем, кто пострадал", что "компенсация вознаграждает принятие риска и наказывает финансовую ответственность", и что это "грубая дискриминация по отношению к арендаторам и другим заемщикам".

Ссылки по теме
Правительство продвигает программу оказания помощи людям, взявшим "машканту"