Глава бюджетного отдела минфина и глава Банка Израиля против субсидирования ипотек

Новый директор бюджетного отдела министерства финансов Махаран Фрозенфар опубликовал письмо, в котором выступил против продвигаемой правительством программы субсидирования ипотеки для пострадавших от роста процентных ставок.

По словам Фрозенфара, "законопроект порождает многочисленные профессиональные затруднения, в том числе произвольное определение критериев права на компенсацию, которое отдаёт предпочтение владельцам недвижимости, чей располагаемый доход в указанные годы не пострадал, а также ущемление интересов других категорий заёмщиков, чьи нужды остаются без ответа".

Фрозенфар также указал на отсутствие источников финансирования данной инициативы в недавно утвержденном госбюджете.

Глава Банка Израиля Амир Ярон также выступил с резкой критикой данной инициативы, указав, что речь идет о программе, которая "передаст деньги тем, кто накопил состояние, а не тем, кто пострадал", что "компенсация вознаграждает принятие риска и наказывает финансовую ответственность", и что это "грубая дискриминация по отношению к арендаторам и другим заемщикам".