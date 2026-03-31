Смотрич продвигает программу оказания помощи людям, взявшим "машканту"

Правительство утвердит сегодня предложение об оказании помощи людям, взявшим ипотечную ссуду.

Как сообщает "Кан", решение было принято минфином в связи с ростом учетной ставки. Стоимость проекта составляет примерно два миллиарда шекелей.

В офисе юридического советника правительства заявили, что возражают против этого предложения. "Недопустимо продвижение законопроекта, который предусматривает гигантское распределение бюджетов без какого-либо профессионального обоснования с предоставлением льгот отдельным группам населения", – заявляют в офисе юридического советника правительства.