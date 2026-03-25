Срок неоплачиваемого отпуска для получения пособия в период войны сокращен с 14 до 10 дней

Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению утвердила решение о снижении минимального срока неоплачиваемого отпуска, дающего право на пособие по безработице в период войны, с 14 до 10 дней.

При этом 10 дней неоплачиваемого отпуска должны быть непрерывными, то есть под действие закона не подпадают, например, родители маленьких детей, которые сидят с ребенком поочередно.

.

Законопроект распространяется на период с 28 февраля до 14 апреля 2026 года с опцией продления еще на месяц. Зарегистрироваться в службе занятости для получения пособия можно будет до конца мая.

Минимальный страховой стаж для получения пособия сокращен с 12 до 6 месяцев; для людей с ограниченными возможностями, эвакуированных, супругов резервистов и пострадавших от враждебных действий - до 3 месяцев.

В расчетный период пособие будет выплачиваться с первого дня без вычета традиционного пятидневного периода ожидания.

Период неоплачиваемого отпуска не включается в 60-дневный срок, в течение которого запрещено увольнять работницу после декретного отпуска.

Гарантирована специальная выплата в размере 75% дохода, но не более 4100 шекелей, для работников пенсионного возраста, потерявших работу или отправленных в неоплачиваемый отпуск.

Кроме того, депутаты добавили возможность активировать механизм в дополнительных чрезвычайных ситуациях в ускоренном порядке, без принятия законодательных актов, - до конца 2027 года.

Ожидается, что итоговое голосование по закону состоится уже сегодня с тем, чтобы Ведомство национального страхования могло начать выплачивать пособия 12 апреля.