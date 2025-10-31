Индия заменит российские самолеты-дозаправщики на израильские

Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" остался единственным участником тендера на поставку 6 самолетов-дозаправщиков, объявленным министерством обороны Индии.

Остальные заявки, поданные российскими и европейскими компаниями, оказались не соответствующими условиям тендера.

Стоимость сделки – около 910 миллионов долларов.

В настоящее время ВВС эксплуатируют шесть самолетов-танкеров ИЛ-78МКИ, которые были куплены у России в 2003-04 годах. Эти самолеты устарели, и их сложно обслуживать. Российско-украинская война также усложнила получение запасных частей.

В рамках сделки "Авиационная промышленность" приобретет шесть старых пассажирских самолетов Boeing 767 и переоборудует их в самолеты многоцелевого назначения. Эти модернизированные самолеты смогут выполнять несколько задач – заправлять другие самолеты в воздухе, перевозить войска и технику, а также при необходимости участвовать в разведывательных миссиях.

Израильский концерн имеет почти 40-летний опыт строительства и переоборудования таких самолетов и завершила аналогичные проекты для 12 разных стран.

Около 30% этой сделки будет реализовано в рамках программы Made in India, что означает участие в нем индийских компаний, включая Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Ожидается, что сделка будет окончательно оформлена к концу 2025 года.