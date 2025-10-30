Иск о подарочных картах: "Суперфарм" выплатит клиентам 600000 шекелей

Окружной суд Лода утвердил несколько дней назад компромиссное соглашение по представительскому иску, поданному против сети магазинов косметики, туалетики и аптек "Суперфарм". Судебное разбирательство по данному делу продолжалось с 2020 года.

Истцы утверждали, что сеть не позволяет использовать подарочные карты для совершения покупок на своем сайте, нарушая тем самым закон. Согласно иску, сеть также утаила от клиентов то, что для реализации карты необходимо посетить один из филиалов "Суперфарма".

В рамках соглашения, компания согласилась выплатить компенсацию в размере 600000 шекелей путем предоставления 10% скидки на подарочные карты, стоимость которых составляет от 50 до 500 шекелей. Таким образом, в каждом конкретном случае скидка будет составлять от пяти до 50 шекелей.

Помимо этого, "Суперфарм" до 30 октября должен был обеспечить клиентам техническую возможность воспользоваться подарочными картами для осуществления покупок через интернет.

Как ожидается, скидку начнут предоставлять в январе или феврале 2026 года. Мероприятие продлится девять месяцев или вплоть до исчерпания суммы компенсации, в зависимости от того, что наступит раньше.