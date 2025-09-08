Индия и Израиль подписали договор о защите инвестиций

Правительства Индии и Израиля 8 сентября подписали двусторонний договор о поощрении и защите инвестиций. Церемония прошла в Нью-Дели с участием министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. Договор призван обеспечить предсказуемость и защиту инвесторов и стимулировать взаимные вложения, отмечает Reuters.

В публикации отмечается, что соглашение станет основой для расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

В ходе переговоров в Нью-Дели также обсуждалось развитие финансовых механизмов для экспорта израильских компаний.

Индийские СМИ отмечают, что Израиль стал первой страной Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), подписавшей инвестиционное соглашение по обновленной индийской модели.