Экономика

Индия и Израиль подписали договор о защите инвестиций

время публикации: 08 сентября 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 15:42
AP Photo/Rafiq Maqbool

Правительства Индии и Израиля 8 сентября подписали двусторонний договор о поощрении и защите инвестиций. Церемония прошла в Нью-Дели с участием министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. Договор призван обеспечить предсказуемость и защиту инвесторов и стимулировать взаимные вложения, отмечает Reuters.

В публикации отмечается, что соглашение станет основой для расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

В ходе переговоров в Нью-Дели также обсуждалось развитие финансовых механизмов для экспорта израильских компаний.

Индийские СМИ отмечают, что Израиль стал первой страной Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), подписавшей инвестиционное соглашение по обновленной индийской модели.

