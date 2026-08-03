x
03 августа 2026
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 августа 2026
|
03 августа 2026
|
последняя новость: 20:06
03 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле поселка Неве-Эрез перевернулся квадроцикл, водитель погиб

МАДА
ДТП
время публикации: 03 августа 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 20:06
Возле поселка Неве-Эрез перевернулся квадроцикл, водитель погиб
0:00 0:00
Возле поселка Неве-Эрез перевернулся квадроцикл, водитель погиб
Пресс-служба МАДА

Возле поселка Неве-Эрез в Самарии перевернулся квадроцикл. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 20 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Еще один человек (мужчина примерно 21 год) с места аварии был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим" с легкими травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2026

Возле развязки Месубим перевернулся квадроцикл, водитель получил тяжелые травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2026

Авария в Кафр-Кане, тяжело травмирован подросток
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2026

Подросток перевернулся на квадроцикле в Далият аль-Кармеле, его состояние тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2026

В Бейт-Ханане тяжело травмирован мужчина, ехавший на квадроцикле