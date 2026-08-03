Возле поселка Неве-Эрез перевернулся квадроцикл, водитель погиб

Возле поселка Неве-Эрез в Самарии перевернулся квадроцикл. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 20 лет) получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Еще один человек (мужчина примерно 21 год) с места аварии был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим" с легкими травмами.