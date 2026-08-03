"А-Йом": живущие за рубежом израильтяне жалуются на сбои сервисов проверки права голосовать

Израильтяне, проживающие за рубежом и планирующие приехать в Израиль для участия в выборах, сообщают о сбоях в работе государственных сервисов, предназначенных для проверки права голоса. Проблема возникла за сутки до окончания срока внесения изменений в список избирателей, сообщает "А-Йом".

Согласно закону о выборах, голосовать могут только граждане, включенные в список избирателей. При этом израильтяне, центр жизненных интересов которых находится за пределами страны, в ряде случаев исключаются из реестра – либо по собственной просьбе о прекращении статуса резидента, либо по другим причинам. В результате граждане, готовые потратить время и деньги на поездку в Израиль в день выборов, рискуют обнаружить, что не имеют права голосовать.

Как мы уже сообщали, проверить наличие своих данных в списке избирателей и узнать адрес избирательного участка можно было по телефонам 1-800-101975 и 073-2458358 с 08:30 до 17:30 (на иврите, арабском, русском, амхарском и английском языках). Также можно было отправить сообщение с вопросом в виде SMS или в мессенджер WhatsApp по номеру 053-3801464.

Сайт МВД для проверки адреса избирательного участка, который также должен давать возможность проверить свое право участвовать в выборах, в настоящее время недоступен.

Многие граждане Израиля, проживающие за рубежом, утверждают: они неоднократно пробовали обращаться по всем вышеперечисленным каналам, и ни один из них не работает. Речь идет, в том числе, о людях, которые продолжают платить взносы в "Битуах Леуми".

В некоторых случаях, когда живущие за рубежом израильтяне обращались для проверки своего права голосовать, они получали противоречивую информацию: в частности, им говорили, что для участия в выборах якобы недостаточно действующего израильского заграничного паспорта и необходимо только удостоверение личности.

МВД подчеркивает, что окончательный список избирателей будет сформирован на основании данных Реестра населения по состоянию на 3 сентября 2026 года. В него войдут все граждане Израиля, которые на эту дату зарегистрированы в Реестре населения как жители страны и которым исполнится 18 лет не позднее дня выборов. Все изменения, внесенные и утвержденные Управлением регистрации населения и миграции до 3 сентября, будут учтены при формировании окончательного списка.