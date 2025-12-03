x
Экономика

Вопреки обещанию мэрам разрешили подавать запросы на повышение муниципального налога

Биньямин Нетаниягу
Налоги
Бецалель Смотрич
время публикации: 03 декабря 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 07:47
Вопреки обещанию мэрам разрешили подавать запросы на повышение муниципального налога
Фото NEWSru.co.il. М. Шафранов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич подписали вечером во вторник, 2 декабря, дополнение к руководящим принципам по утверждению запросов на повышение муниципального налога ("арноны") сверх "автопилота" на 2026 год.

Дополнение фактически отменяет обещание бывшего министра внутренних дел Моше Арбеля не допустить дополнительных повышений "арноны" в 2026 году после значительных повышений в 2025 году.

Инициатором данного шага был глава Центра местной власти Хаим Бибас, поблагодаривший Нетаниягу и Смотрича "за быстрое решение вопроса"

Автоматическая индексация "арноны" в 2026 году должна составить около 1,6%, однако, по данным СМИ, не менее 50 муниципалитетов, местных и региональных советов намерены подать запрос на превышение этой квоты.

