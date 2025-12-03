Гендерный разрыв в зарплатах в Израиле уже 20 лет держится на уровне около 20%

Центр "Адва" опубликовал новое подробное исследование о гендерных различиях в оплате труда в Израиле, подготовленное доктором Алиной Розенфельд. Согласно данным, за последние два десятилетия разрыв практически не меняется и с небольшой волатильностью держится на уровне около 20%. Показатели фиксируются как по месячной зарплате, так и по часовому заработку, причем именно месячные данные демонстрируют наиболее резкие различия.

Среди наемных работников-евреев на полной ставке медианный разрыв в месячной зарплате достигает 26%, тогда как по часовой оплате – 16%. У наемных работников-арабов разрыв составляет соответственно 21% и 8%. При расчете по средней месячной зарплате разрыв еще выше и превышает 30%. Эти различия отражаются и в распределении по уровням доходов: женщины составляют более половины работников в нижнем дециле зарплат, но лишь около 20% – в верхнем дециле. Даже среди 10% наемных работников с самыми высокими доходами медианная зарплата женщин (27,6 тыс. шекелей) значительно ниже, чем у мужчин (41,2 тыс. шекелей).

Исследование показывает, что разрыв растет по мере повышения уровня образования. Если среди людей с аттестатом зрелости (багрутом) он составляет около 19%, то среди обладателей магистерской степени и выше достигает примерно 35%. Авторы связывают это с гендерной сегрегацией в системе образования и на рынке труда: женщины сосредоточены в областях ухода, образования и здравоохранения, где средняя зарплата ниже, тогда как мужчины доминируют в технологических профессиях. Работа, воспринимаемая как "женская", по-прежнему оценивается и оплачивается ниже "мужской" работы сопоставимой сложности.

Отдельный раздел исследования посвящен географическим ограничениям и мобильности. Женщины в периферийных районах сталкиваются с дефицитом рабочих мест, низкой долей владения автомобилем, слабой транспортной инфраструктурой и недостатком дошкольных учреждений. Эти факторы особенно бьют по арабским женщинам, у которых и без того сравнительно низкий уровень участия в рынке труда.

Авторы подчеркивают, что разрыв усиливается на протяжении жизни, особенно в период создания семьи и рождения детей. После родов женщины чаще испытывают падение зарплаты и замедление продвижения по службе, и этот "штраф за материнство" им не удается компенсировать до выхода на пенсию. В результате женщины значительно реже занимают высшие руководящие позиции и в меньшей степени представлены в экономических центрах влияния. Разрыв в текущих доходах автоматически превращается в разрыв в пенсионных накоплениях: по данным ЦСБ за 2022 год, лишь около 36% женщин 65+ получают трудовую пенсию в среднем 4646 шекелей в месяц, тогда как среди мужчин 67+ доля получающих такую пенсию достигает 46%, а средний размер – 6139 шекелей.

Центр "Адва" призывает к системному и многоуровневому подходу для сокращения гендерного разрыва в оплате труда. Среди предлагаемых мер – расширение прозрачности зарплат и стимулов для внутреннего равенства в организациях, улучшение транспортной доступности и сети детских учреждений в периферии, развитие карьерных треков, совместимых с семейной жизнью, поощрение участия отцов в уходе за детьми, ужесточение законодательства и контроля за прямой и скрытой дискриминацией, а также повышение зарплат и условий труда в сферах образования и ухода.