Кфар-Саба отобрала у Герцлии статус лучшего города для жизни в Израиле

Центральное статистическое бюро опубликовало индекс качества жизни в 18 крупнейших городах Израиля за 2024 год.

Лидером рейтинга в этом году стала Кфар-Саба. Город лидирует по удовлетворенности работой, продолжительности жизни, удовлетворенности парками и зелеными зонами в жилом районе, наименьшему проценту сообщений о внешнем шуме, мешающем в квартире, и общему доверию к другим. Кроме того, в городе не было погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году. Из 49 показателей, доступных для Кфар-Сабы, по 39 показателям ее положение лучше среднего по стране, и только по 10 показателям ее положение хуже среднего по стране.

На втором месте рейтинга – Рабат-Ган, поднявшаяся на одну ступеньку по сравнению с прошлым годом. Город является лидером по уровню занятости, проценту имеющих право на аттестат зрелости, показателям обучения в возрасте 15-17 лет, наименьшему проценту ощущения одиночества, наименьшему уровню младенческой смертности и использованию онлайн-государственных услуг (e-Gov). Он также занимает второе место по удовлетворенности чистотой в жилом районе.

Герцлия, лидировавшая год назад, опустилась на третью строчку. При этом город все еще лидирует по медианному доходу домохозяйств от работы, проценту работников, должность которых соответствует области их обучения, доверию к системе здравоохранения, наименьшей плотности жилья и доверию к судебной системе.

Реховот сохранил четвертую позицию, лидируюя по удовлетворенности жилым районом, послешкольному и высшему образованию и чувству способности влиять на политику правительства.

Петах-Тиква поднялась с восьмого места на пятое Город, лидируя по наименьшему проценту работающих на неполный рабочий день не по своему желанию, удовлетворенности чистотой в жилом районе, наименьшему проценту домохозяйств, платящих за жилье 30% или более от чистого денежного дохода, и удовлетворенности балансом между работой и другими сферами жизни.

Нетания и Тель-Авив-Яффо также отметились резким улучшением позиций (с 9-го и 13-го на 6-е и 7-е места соответственно), и замыкают группу городов с высоким качеством жизни.

Нетания лидирует по наименьшему проценту стоимости жилищных услуг в месяц и проценту работников, довольных доходом. Тель-Авив лидирует по проценту работников, чья должность позволяет продвижение, наименьшему уровню длительной безработицы, гражданской активности, денежному доходу и проценту участвующих в волонтерской деятельности.

Бейт-Шемеш, Ришон ле-Цион и Хайфа опустились в группу городов со средним качеством жизни. Бейт-Шемеш, опустившийся с шестого места на восьмое, лидирует по доверию к правительству и занимает второе место по самооценке здоровья; Ришон-ле-Цион лидирует по наименьшему проценту ощущения дискриминации и является одним из ведущих городов по удовлетворенности парками и зелеными зонами в жилом районе и использованию онлайн-государственных услуг (e-Gov); Хайфа занимает второе место по наименьшей плотности жилья.

Беэр-Шева, напротив, поднялась в группу городов со средним качеством жизни из городов с низким качеством жизни. Город лидирует по удовлетворенности жильем и наивысшему проценту доступного жилья. Бней-Брак, сохранивший 12-е место, лидирует по наименьшему проценту избыточного веса в 1-м и 7-м классах, проценту чувствующих себя в безопасности в темное время суток, самооценке здоровья, явке на выборы в Кнессет, ожиданиям относительно будущего, чувству способности справляться с проблемами, чувству признания от членов семьи, удовлетворенности жизнью и чувству безопасности в онлайн-среде. На 13-м месте – Хадера, занимающая второе место по проценту доступного жилья и третье по низкому проценту ощущения одиночества.

В число городов с низким качеством жизни входят Холон, Ашдод, Ашкелон, Бат-Ям и Иерусалим.