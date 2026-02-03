Окружной суд ужесточил наказание акушера Илана Халеви, принимавшего роды на дому

Окружной суд Центрального округа удовлетворил апелляцию прокуратуры на слишком мягкий вердикт мирового суда Петах-Тиквы, приговорившего в январе 2024 года доктора Илана Халеви, акушера-гинеколога, который организовал у себя во дворе "дом естественных родов".

Илан Халеви в соответствии с решением окружного суда будет приговорен к трем годам тюремного заключения, также из его средств будут конфискованы 200 тысяч шекелей штрафа. Окружной суд объединил три разных дела, которые велись против доктора Халеви в течение последних лет.

Напомним: мировой суд Петах-Тиквы в январе 2024 года признал доктора Илана Халеви виновным в создании и управлении домашним родильным комплексом "Джахара Дула", который он создал в пристройке в своем дворе в поселке Хавацелет а-Шарон.

Этот "родильный дом" действовал в течение многих лет, не имея никаких медицинских разрешений, и доктор Халеви принимал женщин на "домашние роды" даже в случаях, когда такие роды были запрещены по медицинским причинам.

Среди прочего, он принял на естественные роды роженицу, которая ранее перенесла две операции кесарева сечения. Когда у нее произошел разрыв матки, он отказался вызывать скорую помощь, потребовав, чтобы ее муж сам отвез ее в больницу. Он также требовал, чтобы роженица и ее муж скрыли обстоятельства родов и его личность.

В другом случае, несмотря на ухудшение состояния новорожденной девочки, он отказался вызвать скорую помощь и также просил скрыть обстоятельства родов. Ребенок впоследствии умер в больнице.

Помимо этого, доктор Илан Халеви проводил нелегальные аборты, требуя от пациенток в случае осложнений давать ложные сообщения врачам, чтобы скрыть свою деятельность. Мировой суд Петах-Тиквы приговорил его всего к девяти месяцам общественных работ и выплате компенсаций пострадавшим.