03 февраля 2026
03 февраля 2026
Экономика

Торговые сети начали ограничивать покупку молока и молочных продуктов

Забастовка
продукты питания
время публикации: 03 февраля 2026 г., 09:34 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 09:41
Yonatan Sindel/Flash90

Некоторые торговые сети во вторник утром ввели ограничения на покупку молока и молочной продукции на фоне опасений возникновения дефицита в связи с протестом фермеров против реформы рынка молока. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, протест производителей молока уже привело к приостановке производственных линий, поскольку поставки молока с ферм прекращены. Сообщается, что фермеры закрыли ворота для прибывающих за молоком грузовиков.

В течение последней недели не работали производственные линии таких молочных продуктов, как молоко в полиэтиленовых и в картонных пакетах, коттедж, творожный продукт "гвина левана" и некоторых других. Ощущалась нехватка примерно 20% от общего количества таких продуктов на рынке.

Торговые сети опасаются, что уже к вечеру молоко закончится: покупатели стремятся набрать молоко впрок, чтобы не остаться без молока. В сетях "Махсаней а-Шук" и Carrefour ввели ограничение на максимальное количество покупаемого молока, и ожидается, что в течение дня их примеру последуют и другие торговые сети.

Молоко-сырец может храниться в цистернах до 48 часов, но пока нет прогноза, когда фермеры вернутся к системе поставок. Сами фермеры угрожают попросту выливать собранное молоко в знак протеста против вводимой министром финансов Бецалелем Смотричем реформы молочного рынка.

Накануне министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил полностью отменить пошлины на импорт молока и молочной продукции, если фермеры выполнят свою угрозу и прекратят поставки молока на заводы. "Это моя компетенция как министра финансов. Я обязан позаботиться, чтобы у граждан Израиля были сыр и молоко по доступным ценам", - подчеркнул он.

