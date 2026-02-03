Генсек NATO выступил на заседании Верховной Рады: "Россия не заинтересована в мире"

Генеральный секретарь NATO Марк Рютте, прибывший 3 февраля с визитом в Киев, выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины. Он заявил: ночная атака украинской территории подтверждает, что Россия не заинтересована в достижении мира.

"В войне против Украины Россия потеряла убитыми и раненными более миллиона человек. Даже незначительные успехи достигаются ей с большим трудом. Несмотря на поддержку Китая, Северной Кореи и Ирана, ее экономика серьезно пострадала", – отметил Рютте.

Он дал высокую оценку усилиям президента США Дональда Трампа и американской администрации по прекращению кровопролития, добавив, что украинское руководство поддерживает эти усилия.

Обещав Украине дальнейшую поддержку NATO, он рассказал, что альянс перенимает украинский опыт, а входящие в NATO страны совместно с воюющей страной разрабатывают оружие, которое сразу оказывается на фронте.

Рютте заявил, что США, Канада и европейские государства готовы предоставить Украине реальные гарантии безопасности, предусматривающие отправку войск. "Будущие документы не должны повторить судьбу Будапештского меморандума – они должны эффективными, а не декларативными", – обещал глава альянса.