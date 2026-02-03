"Капитан Элла" – первая мусульманка в должности пресс-секретаря ЦАХАЛа на арабском языке

Майор ЦАХАЛа Элла Вауийя, известная как "капитан Элла", займет должность главы пресс—службы ЦАХАЛа на арабском языке. Она будет повышена в звании до подполковника и сменит в должности полковника Авихая Эдраи, занимавшего ее с 2005 года.

36-летняя Вауийя, мусульманка, родившаяся в Каландии, поступила на службу в ЦАХАЛе волонтером в 2013 году.

В 2015 году завершила офицерские курсы, получив знак отличия президента. Была направлена в пресс-службу ЦАХАЛа, где занимала ряд должностей. Помимо прочего, командовала подразделением солдат, отвечавших за разъяснительную работу пресс-службы ЦАХАЛа, ориентированную на говорящих по-арабски жителей соседних стран.