03 февраля 2026
последняя новость: 12:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Капитан Элла" – первая мусульманка в должности пресс-секретаря ЦАХАЛа на арабском языке

время публикации: 03 февраля 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 12:50
Майор ЦАХАЛа Элла Вауийя
Пресс-служба ЦАХАЛа

Майор ЦАХАЛа Элла Вауийя, известная как "капитан Элла", займет должность главы пресс—службы ЦАХАЛа на арабском языке. Она будет повышена в звании до подполковника и сменит в должности полковника Авихая Эдраи, занимавшего ее с 2005 года.

36-летняя Вауийя, мусульманка, родившаяся в Каландии, поступила на службу в ЦАХАЛе волонтером в 2013 году.

В 2015 году завершила офицерские курсы, получив знак отличия президента. Была направлена в пресс-службу ЦАХАЛа, где занимала ряд должностей. Помимо прочего, командовала подразделением солдат, отвечавших за разъяснительную работу пресс-службы ЦАХАЛа, ориентированную на говорящих по-арабски жителей соседних стран.

