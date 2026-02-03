Reuters: Хаменеи предупредили о возможном падении режима в случае американского удара

В иранском руководстве нарастают опасения, что американский удар вызовет новую волну манифестаций, которая приведет к падению режима аятолл. Об этом сообщает агентство Reuters, цитирующее официальные источники.

По их словам, верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи сообщили, что уровень возмущения действиями властей при подавлении оппозиционных выступлений достиг отметки, при которой страх перестал играть сдерживающую роль, и что даже ограниченный удар США представляет для режима смертельную опасность.

"Удар в сочетании с демонстрациями возмущенного народа может привести к коллапсу. Это главное опасение руководства, и именно этого хотят наши враги", – сказал один из источников, отметив, что, "к сожалению", восстание будет встречено новой волной насилия.

Собеседники издания не сообщили, как отреагировал на предупреждения Хаменеи. Однако их слова указывают, что, несмотря на попытки режима демонстрировать уверенность в себе, его руководство отдает себе отчет о стоящих перед ним опасностях. "Стена страха рухнула. Люди больше не боятся", – сказал один из источников.