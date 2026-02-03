x
Мир

51-летний турист из Израиля разбился на мотоцикле в Таиланде

Погибшие
Таиланд
Туризм
время публикации: 03 февраля 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 12:15
51-летний турист из Израиля разбился на мотоцикле в Таиланде
AP Photo/Sakchai Lalit

В службу сбора останков жертв терактов и катастроф ЗАКА поступило сообщение о том, что 51-летний гражданин Израиля, житель севера страны, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Самуи в Таиланде.

Он ехал на мотоцикле в ночь на вторник, и попал в ДТП с участием еще двух автомобилей и пассажирского пикапа. Других израильтян среди участников аварии нет.

В диспетчерскую ЗАКА передали, что из-за характера тяжелых травм пострадавший скончался на месте. Руководитель международного подразделения ЗАКА Барух Нидам связался с волонтерами организации, проживающими в Таиланде, и те присоединились к членам семьи погибшего.

Вместе с министерством иностранных дел ЗАКА работает над получением разрешения на передачу тела погибшего из местной больницы и подготовкой к отправке тела в Израиль для похорон.

