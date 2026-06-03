Тупик и шмель вошли в число 18 животных, отобранных для изображения на английских банкнотах

Банк Англии представил список животных, птиц и насекомых, которые могут появиться на новых британских банкнотах, и теперь жители страны смогут выбрать своих фаворитов. Всего в шорт-лист вошли 18 представителей дикой природы, сообщает BBC. Именно они рассматриваются в качестве будущих символов на купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. Идея заменить изображения исторических деятелей, включая сэра Уинстона Черчилля, на животных ранее вызвала критику со стороны ряда политиков.

До конца июля британцы смогут проголосовать за понравившихся кандидатов. Из каждой категорий разрешается выбрать до двух видов. При этом предлагать собственные варианты нельзя – организаторы решили избежать шуточных кампаний и несерьезных заявок. Главный кассир Банка Англии Виктория Клеланд выразила надежду, что общественность с интересом примет участие в обсуждении дизайна новых банкнот.

В категорию млекопитающих вошли афалина, бурый заяц, европейский еж, серый тюлень, куница и рыжая лиса. Среди птиц представлены атлантический тупик, сипуха, зимородок, кроншнеп, большой пестрый дятел и белохвостый орлан. В третью группу включили атлантического лосося, гигантскую акулу, шмеля с рыжим хвостом, обыкновенную лягушку, стрекозу-императора и бабочку болотную фритилларию.

Список кандидатов составляла экспертная комиссия, в которую вошли специалисты по дикой природе, телеведущие и ученые. Однако окончательный выбор останется за главой Банка Англии Эндрю Бейли – даже если мнения публики и руководства банка не совпадут.