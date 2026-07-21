"Новое 7 октября": в Европе предотвращены теракты ХАМАСа против еврейских и израильских целей

Как сообщают европейские СМИ и, в частности швейцарская Neue Zürcher Zeitung, ХАМАС планировал провести в Европе масштабную серию террористических актов, направленных в первую очередь против еврейских и израильских объектов.

Согласно публикации, на протяжении нескольких лет ХАМАС создавал в Европе сеть, состоящую из спящих ячеек, складов оружия, мастерских по изготовлению взрывчатых устройств. Разрабатывались конкретные планы атак. Издание отмечает, что это должно было стать "новым седьмым октября".

В начале июня греческие силы специального назначения арестовали на острове Крит 37-летнего гражданина Египта палестинского происхождения, который работал электриком в гостинице. В ходе обыска в его афинской квартире были найдены материалы, необходимые для производства взрывчатки, инструкции по ее изготовлению.

Было установлено, что он со своим сообщниками планировал взорвать израильское круизное судно во время захода на Крит. Более широкое расследование выявило связь этой ячейки с другими, существующими в Германии, Крите, Дании, Великобритании, Австрии и с арестами, произведенными ранее.

В ходе обысков было обнаружено стрелковое оружие с боеприпасами. Следствие установило, что подготовка к серии терактов велась по меньшей мере с 2019 года. Изъяты также видеозаписи, согласно которой, серия терактов должна была быть проведена 7 октября 2025 года – во вторую годовщину нападения ХАМАСа на Израиль.

ХАМАС заявляет о непричастности к лицам, арестованным в Европе. Его представители утверждают, что "вооруженная борьба против оккупации ведется только на палестинской территории", и речь идет о попытке очернить движение.