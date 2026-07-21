Глава местного совета Йерухама госпитализирована после столкновения с полицией

Глава местного совета Йерухама Нили Аарон была доставлена в больницу "Сорока" после столкновения с полицейскими во время акции протеста в поселке Омер.

По информации "Исраэль а-Йом", Аарон участвовала в протесте против решения Еврейского национального фонда (ККЛ) прекратить финансирование парка Йерухам.

В совете Йерухама утверждают, что полицейские применили к Аарон чрезмерную силу: ее повалили на землю при попытке задержания. После инцидента ей стало нехорошо. В совете отметили, что ранее она перенесла две катетеризации сердца.

Муниципалитет потребовал расследовать действия полиции и призвал ККЛ возобновить финансирование парка и вернуться к переговорам.

Комментируя инцидент, из полиции сообщили, что полицейские были отправлены в Омер после получения сообщения о нарушении общественного порядка. По версии правоохранителей, Аарон было предложено пройти с сотрудниками полиции, но она отказалась. В полиции утверждают, что Нили Аарон позднее извинилась за свое поведение. А после того, как глава совета Омера отказался подать официальную жалобу, полиция завершила разбирательство по этому инциденту.