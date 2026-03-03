Житель Модиина забрал домой боеголовку противоракеты: эвакуировали десятки людей

Полиция Иудеи и Самарии установила личность гражданина, который подобрал упавшую боеголовку противоракеты и отвез ее в качестве сувенира к себе домой в Модиин-Илите.

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и полицейские саперы были вынуждены эвакуировать жильцов из дома рачительного гражданина, а также жителей нескольких соседних зданий из-за опасности взрыва, после чего саперы забрали боеголовку и увезли ее для контролируемого уничтожения.

Это не первый подобный случай в Израиле. Полиция напоминает: любые части ракет и противоракет, которые вы можете обнаружить, потенциально опасны. Если вы нашли осколок, необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить в полицию.

Важно помнить, что Иран применяет, в числе прочего, кассетные боеприпасы, и каждый элемент кассетного заряда потенциально может привести к гибели множества людей. Категорически запрещено трогать эти предметы и сдвигать их с места до приезда специалистов.