03 марта 2026
Израиль

Житель Модиина забрал домой боеголовку противоракеты: эвакуировали десятки людей

Война с Ираном
Полиция
время публикации: 03 марта 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 08:59
Житель Модиина забрал домой боеголовку противоракеты: эвакуировали десятки людей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иудеи и Самарии установила личность гражданина, который подобрал упавшую боеголовку противоракеты и отвез ее в качестве сувенира к себе домой в Модиин-Илите.

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и полицейские саперы были вынуждены эвакуировать жильцов из дома рачительного гражданина, а также жителей нескольких соседних зданий из-за опасности взрыва, после чего саперы забрали боеголовку и увезли ее для контролируемого уничтожения.

Это не первый подобный случай в Израиле. Полиция напоминает: любые части ракет и противоракет, которые вы можете обнаружить, потенциально опасны. Если вы нашли осколок, необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить в полицию.

Важно помнить, что Иран применяет, в числе прочего, кассетные боеприпасы, и каждый элемент кассетного заряда потенциально может привести к гибели множества людей. Категорически запрещено трогать эти предметы и сдвигать их с места до приезда специалистов.

Израиль
4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране