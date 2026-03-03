x
03 марта 2026
Посольство США в Эр-Рияде закрыто после атаки БПЛА, Вашингтон эвакуирует персонал

Саудовская Аравия
Иордания
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 08:16 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 08:38
Посольство США в Эр-Рияде закрыто после атаки БПЛА, Вашингтон эвакуирует персонал
AP Photo/Alex Brandon

Посольство США в Эр-Рияде во вторник, 3 марта, остается закрытым после ночной атаки иранского ударного беспилотника. На сайте посольства сообщается, что оно временно закрыто из-за ситуации в сфере безопасности.

Здание дипломатического представительства получило повреждения в результате взрыва и возникшего вслед за ним пожара. В момент взрыва в посольстве никого не было, пострадавших нет.

В связи с возросшим уровнем опасности Госдепартамент США объявил об эвакуации не связанного с экстренными случаями персонала из ближневосточных стран – Иордании, Ирака, Бахрейна и Саудовской Аравии. Эвакуируют также членов семей работников дипломатических представительств.

