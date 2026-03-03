Госсектор: работа продолжается, механизм компенсаций – в завершающей стадии

Государственный сектор Израиля переходит на особый формат работы, сохраняя при этом непрерывность функционирования, сообщает пресс-служба Всеизраильской ассоциации профсоюзов "Гистадрут".

На фоне военной операции "Рычание льва" и её влияния на тыл и экономику страны исполняющий обязанности председателя Гистадрута Рои Яаков и глава департамента заработной платы и трудовых соглашений министерства финансов Эфи Малкин выступили с совместным обращением к работникам и работодателям бюджетной сферы. Основной акцент – максимальное сохранение занятости, расширение дистанционной работы и завершение разработки механизма компенсаций для пострадавших сотрудников.

В опубликованном документе подчёркивается, что даже в условиях чрезвычайного положения государственная система обязана обеспечивать бесперебойную работу ключевых служб. С этой целью Гистадрут и Министерство финансов выработали согласованный подход, направленный на снижение неопределённости и формирование чётких правил организации труда.

Под обращением стоят подписи Рои Яакова и Эфи Малкина. Руководители выразили благодарность коллективам и работодателям госсектора за проявленную солидарность и ответственность, подчеркнув, что скоординированные действия позволяют сохранить устойчивость системы и поддержку граждан.

Отдельное внимание уделено минимизации рисков на рынке труда. Рабочие места должны сохраняться активными везде, где это допускают инструкции Командования тыла Израиля. Работодателям рекомендуется максимально использовать возможности удалённой занятости, а сотрудникам – проявлять гибкость и готовность выполнять альтернативные задачи, обусловленные текущей ситуацией.

Значительная часть обращения посвящена финансовым гарантиям. Гистадрут и Министерство финансов ведут переговоры о формировании чёткой схемы выплат для работников, которые временно лишились возможности трудиться из-за ограничений или были эвакуированы. Хотя окончательное соглашение пока не подписано, стороны заявляют, что механизм компенсаций находится в продвинутой стадии согласования и будет представлен в ближайшее время.

Отдельно разъяснён статус выходного дня в праздник Пурим – 3 марта 2026 года, ранее закреплённого коллективным соглашением как день коллективного отпуска. Несмотря на режим чрезвычайного положения, этот день сохраняет свой статус. Оплата будет произведена в соответствии с действующим коллективным договором, включая сотрудников, которые не могут выйти на работу из-за распоряжений Командования тыла. В случаях, когда работодатель потребует присутствия работника или выполнения дистанционных задач, сотруднику будет предоставлен альтернативный выходной день.

Совместное обращение Гистадрута и Министерства финансов подчёркивает, что государственный сектор адаптируется к чрезвычайным условиям без приостановки работы. В условиях повышенной нагрузки на тыл ключевыми факторами устойчивости остаются организованность, прозрачные правила и взаимная ответственность.