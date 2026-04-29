WSJ: Трамп распорядился готовиться к затяжной блокаде Ирана

The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к продолжительной блокаде Ирана, рассчитывая усилить давление на экономику Исламской республики и вынудить Тегеран к уступкам по ядерной программе.

Авторы материала – Александр Уорд, Лоренс Норман и Саммер Саид – сообщают со ссылкой на американских чиновников, что в последние недели, в том числе на совещании в ситуационной комнате Белого дома, Трамп поддержал продолжение линии на недопущение судов в иранские порты и из них.

По сведениям издания, Трамп пришел к выводу, что два других варианта – возобновление бомбардировок Ирана или фактический выход из конфликта – несут для Вашингтона больше рисков, чем сохранение блокады.

При этом президент, как пишет WSJ, скептически отнесся к иранскому предложению поэтапного урегулирования, при котором сначала должен быть открыт Ормузский пролив и прекращена война, а обсуждение ядерной программы переносилось бы на более поздний этап. В Белом доме считают, что такой сценарий лишил бы США значительной части рычагов давления на Тегеран.

WSJ отмечает, что блокада уже стала одним из центральных элементов операции "Эпическая ярость": она ударила по иранскому экспорту нефти и экономике, но одновременно создает нагрузку для США, усиливает напряженность на энергетических рынках и может иметь политические последствия для республиканцев накануне промежуточных выборов. В Белом доме, по сведениям издания, нет единой позиции: сторонники жесткой линии призывают продолжать давление, тогда как часть чиновников и близких к Трампу бизнесменов опасается, что длительное закрытие Ормузского пролива или новая эскалация войны ударят по американской экономике.